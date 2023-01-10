Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Белорусские власти отказали осужденной в республике россиянке Софье Сапеге в помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича.

По его словам, такое решение приняла Комиссия по вопросам помилования при президенте Белоруссии.

"Комиссия рассмотрела прошение и отказала", – сказал Дудич.

Он уточнил, что Сапега получила соответствующее заключение 2 января, а после сообщила об этом своей семье в письме. Адвокат россиянки Антон Гашинский также подтвердил информацию об отрицательном решении по прошению о помиловании.

"Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания", – добавил он.

В сентябре Гашинский заявил, что его подзащитную могут помиловать до конца 2022 года.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу 25 мая.

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