Адвокат Сапеги заявил, что ее могут помиловать до конца года

Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/БелТА
Адвокат Антон Гашинский, который ведет дело осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги, сообщил, что ее могут помиловать до конца 2022 года.
"В ИК, где она отбывает наказание, состоялось заседание комиссии, ей дали положительное заключение по ходатайству. Первый этап пройден, теперь можно подавать прошение в комиссию по помилованию. Мы рассчитываем, что до конца года ее помилуют", – передает РИА Новости его слова.
Как отметил Гашинский, у Сапеги есть все шансы на то, чтобы ее помиловали, поскольку она признала вину, раскаялась, выполнила досудебное соглашение со следствием, погасила причиненный ущерб.
Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.
Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.
Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.
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