В МИД РФ оценили шансы россиянки Сапеги на помилование в Белоруссии

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Судьба гражданки РФ Софии Сапеги, осужденной в Белоруссии, зависит от руководства республики, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

В МИД также заявили, что девушка ходатайствовала об освобождении от уголовной ответственности как гражданка, которая поспособствовала раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения.

В ведомстве уточнили, что, согласно практике, такие случаи рассматриваются всегда индивидуально. В частности, обычно учитывается степень опасности содеянного для общества, наличие раскаяния и признания вины со стороны осужденного и другие факторы.

"Будем надеяться, что белорусские власти проявят гуманность и положительно рассмотрят это прошение", – отметили в МИД РФ.

Если же Сапеге не удастся избежать уголовного наказания, она сможет попросить перевода в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

"По прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом на нее также могут распространяться акты амнистии и помилования, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии", – объяснили в министерстве.

Защита прав россиян, которые попали в трудную ситуацию в другой стране, как уточнили в МИД, является одной из главных задач ведомства. Представители консульского отдела российского посольства в белорусской столице находятся в тесном взаимодействии с адвокатом осужденной.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против нее рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных и т. д.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.