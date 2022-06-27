Сапега написала прошение о помиловании и направила его в администрацию колонии

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Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега написала прошение на имя президента Александра Лукашенко с просьбой о помиловании и направила его в администрацию колонии в Гомеле, сообщает РИА Новости.

Адвокат семьи Антон Гашинский рассказал, что прошение будет рассматривать администрация. Она решит вопрос о дальнейшей передаче его в комиссию. При этом конкретных сроков рассмотрения подготовленных документов нет.

Отчим россиянки Сергей Дудич подтвердил, что на прошлой неделе Сапега и ее адвокат занимались подготовкой документов для прошения у Лукашенко о помиловании.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача Сапеги в Россию возможна.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных и т. д.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.

