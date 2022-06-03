Лукашенко допустил передачу Сапеги России

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача в Россию Софии Сапеги, которая осуждена в республике по семи статьям, возможна. Об этом сообщает госагентство БелТА.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать... Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", – сказал белорусский лидер.

25 мая в Белоруссии вступил в силу приговор в отношении россиянки Софии Сапеги.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы.

