Приговор белорусского суда в отношении россиянки Сапеги вступил в силу

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В Белоруссии вступил в законную силу приговор в отношении гражданки России Софии Сапеги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Верховного суда республики.

"Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги С. А. не обжалован и вступил в законную силу", – указали в суде.

Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы.