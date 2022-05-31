Семья осужденной в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги надеется на ее помилование

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Семья россиянки Софии Сапеги, осужденной в Белоруссии, намерена добиться ее помилования, сообщает РИА Новости.

"Пока сложно конкретно и ясно сказать. Конечно, будем подавать на помилование", – сказал отчим девушки Сергей Дудич.

Он уточнил, что Сапега должна отбыть в колонии не менее 6 месяцев назначенного наказания, а также получить положительные характеристики от администрации. Также необходимо выплатить назначенные судом пошлины и компенсации пострадавшим. По словам Дудича, пока эти суммы являются неподъемными.

При этом возможность перевода Сапеги в РФ для отбытия наказания предметно в настоящее время не прорабатывается. Также у семьи нет информации о переводе россиянки в колонию для отбытия наказания.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии вступил в законную силу приговор в отношении гражданки России Софии Сапеги.

Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы.

