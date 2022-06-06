В Кремле допустили обсуждение Путиным и Лукашенко вопроса передачи гражданки РФ Сапеги

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Вопрос передачи в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги при необходимости будет рассмотрен Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе", – цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача Сапеги в Россию возможна.

Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.

