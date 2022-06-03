Адвокат россиянки Сапеги рассказал о ее шансах на помилование в Белоруссии

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Защита осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги планирует инициировать процедуру ее передачи в РФ после подачи прошения о помиловании, заявил адвокат Сапеги Антон Гашинский. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В любом случае мы будем подавать на помилование президенту Белоруссии, и только когда нам откажут, будем начинать процедуру направления для отбытия наказания в Российскую Федерацию. Шанс на помилование у нас есть", – сказал он.

Гашинский напомнил о словах министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, который допускал возможность помилования россиянки. Также, по словам юриста, у Сапеги есть шанс на помилование в РФ.

"Президент Российской Федерации может помиловать любого, кто осужден и отбывает наказание на территории страны", – отметил Гашинский.

Мать Сапеги Анна Дудич, в свою очередь, восприняла новость о возможности передачи дочери в РФ с удивлением и умеренным оптимизмом.

"Это самая приятная новость за последнее время. Главное, чтобы не было сказано просто так", – приводит слова Дудич газета "Московский комсомолец".

Женщина отметила, что в настоящее время находится в поисках дочери, поскольку не располагает информацией о ее местонахождении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача Сапеги в Россию возможна.

Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.