Адвокат россиянки Сапеги рассказал о ее шансах на помилование в Белоруссии

Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/БелТА
Защита осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги планирует инициировать процедуру ее передачи в РФ после подачи прошения о помиловании, заявил адвокат Сапеги Антон Гашинский. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В любом случае мы будем подавать на помилование президенту Белоруссии, и только когда нам откажут, будем начинать процедуру направления для отбытия наказания в Российскую Федерацию. Шанс на помилование у нас есть", – сказал он.
Гашинский напомнил о словах министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, который допускал возможность помилования россиянки. Также, по словам юриста, у Сапеги есть шанс на помилование в РФ.
"Президент Российской Федерации может помиловать любого, кто осужден и отбывает наказание на территории страны", – отметил Гашинский.
Мать Сапеги Анна Дудич, в свою очередь, восприняла новость о возможности передачи дочери в РФ с удивлением и умеренным оптимизмом.
"Это самая приятная новость за последнее время. Главное, чтобы не было сказано просто так", – приводит слова Дудич газета "Московский комсомолец".
Женщина отметила, что в настоящее время находится в поисках дочери, поскольку не располагает информацией о ее местонахождении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача Сапеги в Россию возможна.
Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.
Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.
Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.
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