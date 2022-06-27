Песков заявил, что решение о помиловании Сапеги принимает белорусская сторона

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прошение о помиловании гражданки России Софьи Сапеги, приговоренной на территории Белоруссии к шести годам колонии.

"Что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства", – передает его слова RT.

Он сделал акцент на том, что именно белорусская сторона принимает решение по данному вопросу.

Ранее стало известно, что Сапега написала прошение на имя президента Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против нее рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных и т. д.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.

