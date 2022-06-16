В МИД РФ не исключили перевод осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги в Россию

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

МИД России считает возможным перевод осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги для отбывания наказания на территории России.

"Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна", – сообщили РИА Новости в министерстве.

Для этого ей необходимо подать прошение. После одобрения его белорусской стороной может быть осуществлен перевод россиянки.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что при переводе в РФ россиянка может претендовать на условно-досрочное освобождение спустя некоторое время.

Кроме того, Сапега может подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве лица, которое способствовало раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения.

"Как показывает практика, в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела", – добавили в МИД РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передача Сапеги в Россию возможна.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.

