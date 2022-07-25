Адвокат семьи россиянки Сапеги заявил о выплатах компенсаций потерпевшим по делу

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Семья гражданки России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, выплатила определенные судом суммы компенсации морального вреда потерпевшим, заявил адвокат Антон Гашинский.

"Сумма ущерба погашена. Ее семья перечислила в адрес судебных исполнителей средства", – цитирует его РИА Новости.

Гашинский пояснил, что распределяться перечисленные средства будут между потерпевшими по делу с помощью судебных исполнителей, добавив, что выплату произвели мать, отец и отчим Сапеги.

Кроме того, была уплачена пошлина в доход государства. По его словам, россиянка таким образом исполнила решение суда.

Однако в настоящее время нет точной даты рассмотрения прошения Софьи Сапеги о помиловании.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных и т. д.

Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор в ее отношении вступил в силу 25 мая.

