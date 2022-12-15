Бут назвал подставным свой арест в Таиланде

Фото: Агентство "Москва"

Виктор Бут назвал свой арест в Таиланде подставным. Об этом он заявил в беседе с RT.

Рассказывая о деталях своего ареста, Бут уточнил, в какой момент понял, что задержание было подставным.

"Это было, в общем-то, как только эти люди вошли", – сказал он.

По его словам, в процессе задержания он чувствовал себя спокойнее, чем граждане Таиланда, которые его арестовывали, и американцы, следующие за ним.

Виктор Бут был осужден в 2008 году на 25 лет за торговлю оружием. Его обменяли на Грайнер в аэропорту Абу-Даби 8 декабря после того, как он отбыл почти половину тюремного срока в США. Перед обменом заключенных помиловали, поэтому им не нужно отбывать наказание в своих странах.

После прибытия в РФ Бут стал членом партии ЛДПР. Мужчине вручили партийный билет и уточнили, что в составе фракции он займет достойное место.



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