Жена Виктора Бута сообщила, что ее супруг проходит медобследование

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Освобожденный из американской колонии россиянин Виктор Бут проходит медобследование в столичной больнице и может быть госпитализирован, если этого потребуют врачи. Об этом рассказала его супруга Алла.

"Виктор начал сегодня проходить полное медицинское обследование. Оно займет минимум несколько дней. Пока речь идет об амбулаторном обследовании, но при необходимости его могут госпитализировать", – передает РИА Новости ее слова.

Жена Бута заявила, что ее мужу необходимо время на восстановление после многих лет пребывания в зарубежных тюрьмах. Она подчеркнула, что ее супруг был заключенным 14 лет и 10 месяцев. За это время, по ее словам, он успел побывать в тюрьме в Таиланде, в Нью-Йорке и в федеральной тюрьме "Мэрион" штата Иллинойс.

Если в ходе обследования выяснится, что нужно ложиться в больницу, Бут не сможет некоторое время общаться с журналистами и участвовать в различных мероприятиях, предупредила его супруга. Однако она выразила надежду на то, что серьезных проблем со здоровьем у ее мужа не будет.

"Видимо, Бритни Грайнер, на которую обменяли Виктора, пока не выступает в американских СМИ именно потому, что проходит медицинское обследование и реабилитацию после пережитого стресса", – предположила жена Бута.

Она еще раз сделала акцент на том, что ее супругу нужен отдых, а для этого, по ее мнению, ему следует побыть без внимания СМИ какое-то время.

Россиянина обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Сообщалось, что перед процедурой их помиловали, поэтому им не придется отбывать наказание в своих странах.

Спецборт с Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около полуночи 8 декабря. Мужчину встретили его мать и жена.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению. Он пообещал продолжить работу по освобождению всех россиян из американских тюрем.



Семья Бута надеется, что США передадут в посольство РФ его документы и рисунки

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