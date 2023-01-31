В Кремле прокомментировали отказ в помиловании для осужденной в Белоруссии Сапеги

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Белоруссии в помиловании россиянки Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам заключения, сообщает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что российская сторона предприняла все возможные усилия. Представитель Кремля пообещал, что в Москве продолжат мониторить соблюдение прав российской гражданки.

Он также отметил, что усилий властей РФ оказалось недостаточно, потому что речь идет о суверенном государстве со своими законами.

2 января 2023 года Сапега получила заключение об отказе в помиловании. Адвокат россиянки Антон Гашинский добавил, что сторона защиты намерена просить суд о переводе девушки в РФ для дальнейшего отбывания наказания.

31 января замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что Сапеге отказали в помиловании из-за недостаточности критериев для принятия данного решения. Она подчеркнула, что россиянке отказали совершенно законно.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Девушке предъявили обвинение по семи статьям УК Белоруссии.

Дело против Сапеги рассматривали по признакам таких преступлений, как разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Впоследствии Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Приговор вступил в силу 25 мая.

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