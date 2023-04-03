Адвокат осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги заявил о запуске процедуры передачи ее в РФ

Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/БелТА

Процедура передачи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию запущена, заявил ТАСС ее адвокат Антон Гашинский.

При этом сроки передачи гражданки РФ представитель защиты не назвал.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту.

На Сапегу завели уголовное дело. Гродненский областной суд 6 мая 2022 года приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, в частности инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

31 января Белоруссия отказала Сапеге в помиловании из-за недостаточности критериев для принятия данного решения. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объясняла, что отказ имеет все законные основания.

В марте в КГБ Белоруссии сообщили о внесении Сапеги в список лиц, причастных к терроризму.

Следственный комитет Белоруссии провел конференцию с участием Протасевича

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