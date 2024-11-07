Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за экстремистские преступления

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 31 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы республики.

Из них 29 мужчин и 2 женщины. При этом 17 преступникам диагностировали хронические заболевания, еще трое являются инвалидами. Кроме того, 27 из списка имеют детей, а 7 – многодетные.

Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости, уточняется в заявлении. МВД Белоруссии обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

Прошлые 30 осужденных, обвиняемые в преступлениях протестной направленности, получили помилования от Лукашенко в августе. Среди них оказались 14 женщин и 16 мужчин. При этом некоторые из них страдают от серьезных заболеваний. Также в их числе есть люди пенсионного возраста.

В конце июля Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни. До этого Минский областной суд признал Кригера, находившегося под стражей с ноября 2023 года, виновным в совершении взрыва на железной дороге по заданию СБУ. Также гражданина ФРГ обвинили в агентурной деятельности, незаконном хранении взрывчатых веществ, участии в экстремистском формировании и наемничестве.

