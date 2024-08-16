Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления протестной направленности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за преступления протестной направленности, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Среди помилованных оказались 14 женщин и 16 мужчин. При этом некоторые из них страдают от серьезных заболеваний. Также в их числе есть люди пенсионного возраста.

"Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни", – подчеркнули представители белорусского лидера.

В конце июля Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера. Он был приговорен к смертной казни.

За неделю до этого Минский областной суд признал Кригера, который находился под стражей с ноября 2023 года, виновным в совершении взрыва на железной дороге по заданию СБУ. Также гражданина ФРГ обвинили в агентурной деятельности, незаконном хранении взрывчатых веществ, участии в экстремистском формировании и наемничестве.

