Помилованный гражданин Германии Кригер поблагодарил Лукашенко

Фото: youtube.com/ont_by

Гражданин ФРГ Рико Кригер, который был приговорен к смертной казни, поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за помилование. Соответствующие видеокадры немца появились на телеканале ОНТ.

"Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо", – подчеркнул он.

На видеокадрах было показано, как Кригеру сняли наручники. Немец также рассказал о своем самочувствии, отметив, что оно уже лучше. Кроме того, его попросили расписаться и поставить дату в документе об ознакомлении с решением.

"Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся, и я не могу писать", – сказал гражданин Германии.

Кригер назвал это самым лучшим моментом в его жизни.

23 июля Минский областной суд признал Кригера, находящегося под стражей с ноября 2023 года, виновным в совершении взрыва на железной дороге по заданию СБУ. Его целью было оказание воздействия на принятие решений органами власти и устрашение населения.

Также гражданина ФРГ обвинили в агентурной деятельности, незаконном хранении взрывчатых веществ, участии в экстремистском формировании и наемничестве. Его приговорили к расстрелу.

Однако 30 июля Лукашенко помиловал Кригера. Глава государства принял во внимание все обстоятельства и вынес данное решение.

