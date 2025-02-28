Жительницу Китая казнили за похищение и продажу 17 детей

Фото: 123RF/towfiqu

Народный суд средней ступени города Гуйян потребовал привести в исполнение приговор, согласно которому похитившую и продавшую 17 детей женщину Юй Хуаин должны были казнить. Об этом сообщает пресс-служба Верховной народной прокуратуры КНР.

В ведомстве добавили, что приговор был исполнен с одобрения Верховного суда страны. Во время слушания установили, что женщина продавала несовершеннолетних ради заработка. Кроме того, у нее был сообщник, который умер.

Женщину приговорили к смертной казни в провинции Китая Гуйян в октябре 2024 года. У Юй Хуаин также изъяли все личное имущество, а также она пожизненно лишена политических прав.

Приговор был вынесен второй раз, так как ранее ее обвиняли в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань провинции Хэбэй в период с 1993 по 1996 год. Женщина подала апелляцию на первоначальное решение суда, и оно было пересмотрено.

Именно в этот момент были обнаружены новые факты ее деятельности. По версии следствия, похищенные дети были из 12 семей, причем в пяти из них пропали сразу по два ребенка.

