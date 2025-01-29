NHK: японский суд подтвердил смертный приговор за поджог студии Kyoto Animation

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В Японии мужчина, которого приговорили к смертной казни за поджог аниме-студии Kyoto Animation, отозвал свою жалобу на решение суда. Об этом сообщает RT со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.

Таким образом, приговор суда является окончательно утвержденным.

Пожар в трехэтажной студии компании Kyoto Animation Company в японском городе Киото произошел 18 июля 2019 года. Мужчина разлил внутри здания бензин и поджег его. Он объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения.

Жертвами пожара стали 34 человека. Сотрудники пожарной службы заявили, что во время поджога в здании находились 73 человека, но большинство из них выбежали на улицу.

