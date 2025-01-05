AP: в США приговоренный к смертной казни мужчина попросил побыстрее казнить его

Фото: Arizona Department of Corrections, Rehabilitation and Reentry via AP, File

Американец, которого приговорили к смертной казни в штате Аризона, попросил быстрее привести приговор в исполнение, передает Associated Press.

По информации агентства, мужчина по имени Аарон Брайан Ганчес, осужденный на смертную казнь за убийство бывшего мужа своей девушки в 2002 году, обратился в верховный суд штата с просьбой пропустить все юридические формальности, чтобы его могли казнить в середине февраля. По словам заключенного, региональные власти затягивают исполнение приговора.

Отмечается, что Ганчес уже обращался в суд с похожей просьбой два года назад, однако тогда в офисе губернатора Аризоны Кэти Хоббс заявили, что власти не готовы к исполнению смертной казни из-за нехватки в штате специалистов, необходимых для этой процедуры.

Ранее в Алабаме впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. По данным СМИ, 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году, был казнен посредством удушения азотом в американском городе Этмор.

В ноябре 2022 года Смита уже пытались казнить, используя стандартную для США процедуру смертельной инъекции, однако не смогли найти у него подходящей вены. Власти Алабамы утверждают, что данный метод является быстрым и безболезненным, так как человек после подачи газа теряет сознание, вслед за чем у него происходит остановка сердца.

