В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме почти 50 лет

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В американском штате Оклахома суд отменил приговор мужчине, отсидевшему в тюрьме 48 лет за убийство, которого он не совершал. Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, данный случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения по ложному обвинению в США. 71-летнего Глинна Симмонса освободили в июле этого года после того, как прокуроры согласились, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам.

Отмечается, что сначала мужчину приговорили к смертной казни в 1975 году, однако затем приговор заменили на пожизненное лишение свободы. Оправдательное решение суда дает Симмонсу право на компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере 175 тысяч долларов.

Ранее в американском штате Джорджия сотрудник полиции застрелил темнокожего мужчину, который до этого примерно 16 лет сидел в тюрьме по ложному обвинению.

До этого сообщалось, что власти американского штата Алабама хотят впервые опробовать казнь заключенного с помощью чистого азота. Данный способ казни разрешен еще в двух штата США – Миссисипи и Оклахоме, однако ни в одном из них он ни разу не применялся. В Алабаме его разрешили в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций.