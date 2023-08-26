В американском штате Алабама опробуют новый способ казни – СМИ

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Власти американского штата Алабама хотят впервые опробовать казнь заключенного с помощью чистого азота. Об этом сообщает Associated Press.

Данный способ казни разрешен еще в двух штата США – Миссисипи и Оклахоме, однако ни в одном из них он ни разу не применялся. В Алабаме его разрешили в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций.

Отмечается, что азот входит в состав вдыхаемого человеком воздуха и в таком виде безвреден. Однако чистый азот способен вызвать гипоксию.

Впервые казнить таким образом планируется 58-летнего заключенного некоего Кеннета Смита, приговоренного к высшей мере наказания. Власти Алабамы уже обратились в Верховный суд США с просьбой назначить дату экзекуции.

С ноября 2022 года в Алабаме не применялись смертные казни посредством инъекции после нескольких неудачных попыток исполнения такого наказания. Тем не менее уже в июле этого года, завершении проверки системы исполнения казней, их было решено возобновить.

