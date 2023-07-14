Воспитательницу детского сада казнили в КНР за отравление детей

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Суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань привел в исполнение приговор о смертной казни воспитательнице детского сада Ван Юнь за отравление несовершеннолетних. Об этом сообщает издание "Пэнпай".

Женщина работала в детском саду "Мэнмэн". Там она поссорилась с одним из преподавателей средней группы по фамилии Сунь. Злоумышленница утром 27 марта 2019 года подсыпала нитрит натрия в кашу детей из группы Сунь. Из-за этого 25 детей были госпитализированы с отравлением. Кроме того, один из них умер.

Следствию удалось установить, что это был не первый случай, когда Ван Юнь задействовала нитрит натрия. Так, в 2017-м у нее возник конфликт с супругом. Чтобы отомстить ему, женщина приобрела нитрит натрия и добавила его в стакан воды. Муж злоумышленницы выпил жидкость, что стало причиной отравления.

Суд заявил, что Ван Юнь была в курсе о свойствах нитрита натрия, однако дважды применила его для сведения личных счетов. Помимо этого, она знала, что многие ребята съедят отравленную ей кашу. Женщину казнили 13 июля.

Ранее сообщалось о 36 случаях отравления детей в возрасте от 3 до 6 лет. У ребят выявили одинаковые симптомы. В состоянии средней степени тяжести госпитализировали восемь пациентов. Все они являются воспитанниками разных детских садов Орска.

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