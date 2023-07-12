Жительницы Орска рассказали о подробностях отравления детей в детском саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жительница Орска, дочь которой отравилась йогуртом в детском саду, рассказала, что у ребенка были рвота и слабость. По словам девочки, йогурт показался ей кислым. Об этом сообщает "Газета.ру".

"После сада пришла, и где-то через час-полтора началась рвота. Все как-то резко произошло: слабость, боль в животе, температуры не было. Скорую не стали вызывать, подумала, если температура начнет подниматься, то вызову. Уснула доченька рано. Сегодня проснулась, говорит, что лучше ей", – отметила женщина.

По словам девочки, во время полдника в садике им выдавали йогурты. Она отметила, что он был сладким и кислым одновременно.

Женщина подчеркнула, что раздавать молочную продукцию детям во время жаркой погоды на улице, а на тот момент в Орске было 40 градусов тепла, не стоило.

"Выходит, что сад кормил йогуртом в 40-градусную жару. Я просто не медик, но я точно знаю, что йогурт нежелательно употреблять летом", – отметила мать ребенка.

Руководство дошкольного заведения никак не отреагировало на произошедшее, а до этого похожих случаев в саду не наблюдалось, рассказала она.

Другая жительница города рассказала, что ей пришлось вызывать своему ребенку скорую помощь.

"Забрала нормального ребенка с сада, через два часа внезапно его стало рвать. Сначала подумала, что перегрелся. Далее уже поняла, что нет, так как рвота была неукротимая. За столько времени я впервые видела ребенка в таком состоянии, обычно я стараюсь сохранять спокойствие и принять сама меры для помощи, но в этот раз был ужас", – отметила мать отравившегося.

Ребенок побледнел и был обезвожен, после приехали врачи и сделали ему укол, добавила женщина.

Температуры у ребенка не было, он жаловался на боли в районе пупка. После произошедшего его направили к педиатру, который назначил анализы. В данный момент ребенок на больничном и начал чувствовать себя лучше, резюмировала женщина.

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в молочных продуктах, в том числе и йогуртах, могут развиваться различные микроорганизмы, кроме анаэробных микробов.

"Кишечная группа полностью может развиваться. Это говорит о фекальном загрязнении или загрязнении канализационными стоками где-то по ходу технологической линии", – передает слова врача RT.

Он подчеркнул, что микробы, приводящие к пищевым токсикоинфекциям, достаточно быстро растут, по этой причине отравившимся стоит поставить диагноз в течение суток и лечить в соответствии с ним.

"Деткам еще очень важно компенсировать потерю жидкости. Потому что если это понос и рвота, то потеря жидкости очень большая", – заключил Жемчугов.

11 июля стало известно, что группа детей из детского сада, который находится в Орске, отравилась, несколько человек были госпитализированы, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Согласно предварительным данным, источником заболевания стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Власти города решили изъять из оборота всю молочную продукцию и приостановить работу завода для проверки.

Позже Роспотребнадзор временно запретил выпуск и реализацию продукции молокозаводу. В ведомстве добавили, что на базе Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" начали исследование биоматериала от всех пострадавших детей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что все дети, которым потребовалась помощь медиков, находятся в стабильном состоянии. Из 36 отравившихся ребят госпитализировали 9, у других детей симптомы отравления больше не наблюдались.

По факту произошедшего Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело.



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