70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье

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70 детей, отдыхающих в детском лагере "Белые горы" в Бурейском районе Амурской области, пожаловались врачам на симптомы отравления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере "Белые горы". По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратились 70 детей", – указано в сообщении.

Причина произошедшего устанавливается, на место происшествия выехал прокурор Бурейского района.

Всего в лагере отдыхает 273 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что курсантов Уральского юридического института в Екатеринбурге госпитализировали из-за отравления. В Минздраве Свердловской области заявили, что в больницу положили 50 воспитанников. Прокуратура проводит по этому факту проверку.

До этого стало известно, что причиной массового отравления шаурмой в городе Братске Иркутской области стала бактерия сальмонелла.

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области увеличилось до 101 человека