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В американском штате Алабама возобновили проведение смертных казней посредством инъекций. Применение данной меры наказания было приостановлено в 2022 году после нескольких неудачных попыток казней, сообщает телеканала CNN.

Как уточнила Генпрокуратура штата, 21 июля был казнен некий Джеймс Барбер за убийство человека, совершенное им больше двадцати лет назад. Отмечается, что защита Барбера настаивала на казни посредством азотной гипоксии, указывая на предыдущие неудачные случаи. Суд тем не менее ходатайство отклонил, посчитав его надуманным на фоне проведенных улучшений процедуры.

На приостановке проведения смертных казней посредством инъекций в ноябре прошлого года настоял губернатор Алабамы Кай Айви. В феврале этого года департамент исправительных учреждений штата отчитался о завершении проверки системы исполнения казней, закупке нового оборудования и подготовке персонала.

Ранее в Китае, в городе Цзяоцзо, суд привел в исполнение приговор о смертной казни воспитательнице детского сада Ван Юнь. Было установлено, что женщина подсыпала нитрит натрия в кашу детей из группы ее коллеги после того, как поссорилась с последней. В итоге отравились 25 детей, а один из них умер.

