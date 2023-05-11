Бастрыкин призвал взвешенно относиться к вопросу о возвращении смертной казни

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

К вопросу о снятии запрета на смертную казнь в РФ следует подходить осторожно, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Неотвратимость наказания – главная ответственность. У нас есть пожизненное наказание. Я думаю, что к вопросу смертной казни надо подходить очень и очень взвешенно", – цитирует его ТАСС.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил снять мораторий на смертную казнь в России. По словам политика, это необходимо на фоне геополитической ситуации, враждебности Запада и террористических действий в стране.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не рассматривают снятие моратория на смертную казнь. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в разные периоды данный вопрос неоднократно поднимался, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось.



В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь