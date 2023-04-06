Фото: портал мэра и правительства Москвы/Маским Денисов

В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта тема не обсуждается.

Он напомнил, что в разные периоды данный вопрос неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в РФ.

Депутат считает, что возврат смертной казни в РФ необходим из-за изменившейся геополитической ситуации, враждебных действий Запада против России и осуществления на территории страны терактов.

Парламентарий напомнил, что Россия установила мораторий на смертную казнь для ее приглашения в Совет Европы (СЕ), членом которого она стала в 1996 году. При этом в 2022 году Россия вышла из состава СЕ. Таким образом, считает политик, "принятые ранее обязательства и заверения об их выполнении, в том числе касающиеся моратория на смертную казнь", потеряли актуальность.

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