Лукашенко подписал закон, допускающий казнь госслужащих за госизмену

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон, допускающий смертную казнь должностных лиц за государственную измену. Об этом информирует БелТА.

По данным издания, главная цель инициативы заключается в усилении противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности. Данный закон будет распространять уголовную ответственность за измену стране на все лица, которые занимают государственные должности.

"При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной казни", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Совет безопасности Белоруссии поручил Минобороны государства приступить к разработке новой военной доктрины.

Согласно постановлению, на фоне эскалации глобальной геополитической напряженности первоочередные усилия уполномоченных госорганов следует сосредоточить на защите независимости, территориальной целостности и суверенитета белорусской стороны.

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