Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Задержанный в Белоруссии за попытку диверсии в отношении российского самолета А-50 заявил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины. Видеокадры допроса опубликовало агентство БелТА.

Мужчина назвался Николаем Швецом. По его словам, он является гражданином Украины, а на территорию страны попал через Россию. Он также признался, что для своих преступных действий на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника.

"Я работал с СБУ", – заявил мужчина в ответ на вопрос, кто является организатором теракта.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском атаковали местные партизаны.

Белорусская оппозиция заявила, что самолет РФ ДРЛО А-50 получил повреждения после удара дронов на аэродроме под Минском.

Позже источник, близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, что были задержаны террористы украинских спецслужб, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета РФ ДРЛО А-50.

В свою очередь, Лукашенко рассказал, что в стране задержали агента спецслужб Украины и более 20 соучастников.

По мнению главы государства, к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США. Как уточнил Лукашенко, атака носила не военный, а информационный характер.



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