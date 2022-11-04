12:01Политика
Пограничники Белоруссии сообщили о перехвате беспилотника у границы с Украиной
Фото: ТАСС/Oleksandr Ratushniak/АР
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Гомельской области на юге республики. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.
Уточняется, что инцидент произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы. Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил дрон, который направлялся со стороны Украины. Беспилотник удалось принудительно посадить.
В сообщении говорится, что содержимое карты памяти показало, что перехваченное устройство применялось для тренировок сброса взрывных устройств и ведения разведки.
"В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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