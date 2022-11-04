Пограничники Белоруссии сообщили о перехвате беспилотника у границы с Украиной

Фото: ТАСС/Oleksandr Ratushniak/АР

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Гомельской области на юге республики. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы. Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил дрон, который направлялся со стороны Украины. Беспилотник удалось принудительно посадить.

В сообщении говорится, что содержимое карты памяти показало, что перехваченное устройство применялось для тренировок сброса взрывных устройств и ведения разведки.

"В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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