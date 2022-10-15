Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусское Минобороны.

"Первые эшелоны с военнослужащими РФ, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь", – говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что создание совместной группировки необходимо как символ нерушимости союза двух государств, а также ради укрепления оборонного опыта стран.

Парламентарий отметил, что со стороны и России, и Белоруссии планируют привлечь примерно одинаковое количество военнослужащих. В случае необходимости группировку войск планируют задействовать для усиления защиты границ. Швыткин также допустил, что совместная группировка может стать резервом Союзного государства России и Белоруссии "для отражения агрессии киевского режима".

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