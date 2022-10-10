В России объяснили цель создания совместной с Белоруссией группировки войск

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил цель создания совместной группировки войск России и Белоруссии, сообщает "Лента.ру".

"Давайте исходить из того, что Россия и Беларусь – это Союзное государство. Развертывание совместной группировки – необходимый шаг, необходимый в условиях складывающейся ситуации", – заявил депутат.

По словам Швыткина, создание совместной группировки необходимо как символ нерушимости союза двух государств, а также ради укрепления оборонного опыта стран.

Парламентарий отметил, что со стороны и России, и Белоруссии планируют привлечь примерно одинаковое количество военнослужащих. В случае необходимости группировку войск планируют задействовать для усиления защиты границ.

Швыткин также допустил, что совместная группировка может стать резервом Союзного государства России и Белоруссии "для отражения агрессии киевского режима".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. Формирование такой группировки уже начато по распоряжению белорусского лидера.

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