В ГД допустили присоединение Белоруссии к участию в СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые удары по Украине могут нанести с территории Белоруссии, заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он рассказал в связи с договором между Россией и Белоруссией о формировании совместной региональной группировки войск на западных границах Союзного государства.

"<…> Белоруссия все больше осознает общность судьбы с Российской Федерацией, тем более в создавшихся условиях на фоне давления со стороны Запада. Я бы ни от чего не зарекался в этой ситуации, в том числе от того, что в военные действия может Белоруссия вмешаться или с ее территории могут осуществляться какие-то военные действия", – отметил Затулин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам белорусского лидера, соответствующее решение было принято по итогам собрания с российским президентом после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Лукашенко объяснил, что группировка будет развернута в связи с обострением обстановки на западных границах Союзного государства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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