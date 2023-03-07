В Белоруссии задержали террористов, пытавшихся взорвать российский самолет А-50

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

В Белоруссии задержали террористов украинских спецслужб, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета РФ ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Об этом информирует близкий к пресс-службе президента Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

"Первый сегодня раскрыл подробности попытки теракта в Мачулищах… Президент рассказал о задержании в Белоруссии террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи", – говорится в сообщении.

До этого белорусская оппозиция заявила, что самолет РФ ДРЛО А-50 получил повреждения после удара дронов на аэродроме под Минском. Однако позже на телевидении Белоруссии показали видео, на кадрах которого виден самолет и его полет в ходе боевого дежурства. При этом заявленных ранее повреждений не было видно.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон вблизи границы в Брестской области. Инцидент зафиксировали 8 февраля. БПЛА был оснащен видеокамерой. Подобные ситуации происходили и раньше, заявили в Государственном пограничном комитете.



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