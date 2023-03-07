Опубликованы кадры задержания пытавшегося совершить теракт на аэродроме под Минском

Фото: телеграм-канал ATN_NEWS

В Сети появились кадры задержания мужчины, пытавшегося совершить теракт на аэродроме Мачулищи. Поделился ими телеграм-канал ATN_NEWS

На видео запечатлено, как белорусские спецслужбы врываются в дом злоумышленника, после чего задерживают его и выводят на улицу.

На допросе он заявил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины. Мужчина назвался Николаем Швецом. По его словам, он является гражданином Украины, а на территорию страны попал через Россию. Он также признался, что для своих преступных действий на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника.

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту попытки диверсии в отношении российского самолета А-50. Дело расследуется по статье "Акт терроризма".

КГБ установили прямую причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины. Также первичные следственные действия говорят о том, что в подготовке теракта была задействована агентура спецслужб Польши из числа так называемых беглых белорусов.

Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!