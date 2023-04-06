Миронов предложил главе КС РФ рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов написал обращение к председателю Конституционного суда (КС) РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в РФ. Об этом со ссылкой на письмо депутата сообщает ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами", – указано в письме.

Миронов считает, что возврат смертной казни в России необходим из-за изменившейся геополитической ситуации, враждебных действий Запада против РФ и осуществлением на территории страны терактов.

Депутат напомнил, что Россия установила мораторий на смертную казнь для ее приглашения в Совет Европы (СЕ), членом которого она стала в 1996 году. При этом в 2022 году Россия вышла из состава СЕ.

Таким образом, считает Миронов, "принятые ранее обязательства и заверения об их выполнении, в том числе касающиеся моратория на смертную казнь", потеряли актуальность.

Ранее Миронов заявил, что партия собирается настаивать на введении смертной казни для педофилов и террористов. По его словам, согласно социологическим опросам, примерно 70% российских граждан поддержат возвращение смертной казни.

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