07:52Политика
"Справедливая Россия" намерена настаивать на смертной казни для террористов и педофилов
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что партия собирается настаивать на введении смертной казни для педофилов и террористов. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Политик добавил, что, согласно социологическим опросам, примерно 70% российских граждан поддержат возвращение смертной казни.
Вместе с тем Миронов заявил, что из-за несовершенства судебной системы подобные приговоры необходимо приводить в исполнение только после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных.
Ранее Сергей Миронов сообщил, что объединение партий "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ обязательно произойдет. По его словам, у обеих партий имеются схожие идеологические платформы.
8 февраля прошлого года в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Согласно ему, подобное наказание будет грозить тем, кто уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.
В марте того же года уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением отменить в России мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.
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