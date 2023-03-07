Разработан проект об уголовном наказании за нарушение антитеррористической защищенности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал о проекте закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Соответствующий законопроект разработан нами с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами. Мы предлагаем ввести в Уголовный кодекс новую статью", – отмечается в публикации.

Парламентарии предлагают на три года лишать свободы, если нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или был причинен крупный ущерб.

В случае смерти человека законопроектом предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

До семи лет колонии могут назначить, если из-за нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов произошла смерть двух и более граждан.

Как отметил Хинштейн, инициативу уже поддержали кабмин и Верховный суд России. Теперь проект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Ранее Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов. Глава государства назвал это важным вопросом.

С докладом на эту тему выступил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.



Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

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