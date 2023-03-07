12:26Общество
Разработан проект об уголовном наказании за нарушение антитеррористической защищенности
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал о проекте закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.
"Соответствующий законопроект разработан нами с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами. Мы предлагаем ввести в Уголовный кодекс новую статью", – отмечается в публикации.
Парламентарии предлагают на три года лишать свободы, если нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или был причинен крупный ущерб.
В случае смерти человека законопроектом предусмотрено лишение свободы до пяти лет.
До семи лет колонии могут назначить, если из-за нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов произошла смерть двух и более граждан.
Как отметил Хинштейн, инициативу уже поддержали кабмин и Верховный суд России. Теперь проект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Ранее Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов. Глава государства назвал это важным вопросом.
С докладом на эту тему выступил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.
Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом
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