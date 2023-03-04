В России число экстремистских преступлений выросло почти на 160% в январе – МВД РФ

Фото: depositphotos/aksenovko

В январе этого года число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности выросло почти на 160%. Подобный показатель стал рекордным за последние годы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Так, за первый месяц года было зарегистрировано 157 преступлений террористического характера (на 12,1% больше, чем за январь 2022 года) и 134 преступления экстремистской направленности (на 157,7% больше).

Уточняется, что большая часть экстремистских преступлений совершается в интернете.

Ранее Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении МВД.

До этого Генпрокуратура РФ предложила ужесточить ответственность за проявление русофобии в западных странах. В ведомстве допустили, что русофобия будет расцениваться как проявление экстремизма.

Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!