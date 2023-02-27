Певца Shaman потребовали проверить на экстремизм из-за песни "Я русский"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, потребовали проверить на экстремизм из-за песни "Я русский". Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале.

"Я русский" – так называется моя новая концертная программа, премьера которой стартует с шести сольных концертов в обеих столицах – в Санкт-Петербурге 2, 3, 30 и 31 марта в БКЗ "Октябрьский" и в Москве 9 и 13 марта в "Крокус Сити Холле", – написал певец.

По словам Shaman, в преддверии премьеры он получил обращение от Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области, требующее разъяснение по факту заявления от гражданина, который утверждает, что песня "Я русский" является экстремисткой, кроме того разжигает в России межнациональную рознь.

"Спасибо незнакомцу за такое внимание к моему творчеству, нашедшему экстремизм в этих строчках, простых и полных любви к стране, в которой жили мои предки, где живу я и хочу, чтобы жили мои внуки", – написал артист.

В объяснительной записке Shaman заявил, что песня "Я русский" узнаваема и любима гражданами России, а также ее поют люди разных национальностей, которые проживают в стране. Фраза "Я – русский" для каждого русскоговорящего человека означает принадлежность к исторической, культурной и духовной истории России.

Певец подчеркнул, что перед публикациями на музыкальных платформах и ротацией в эфирах федеральных телеканалов композиция прошла все необходимые проверки.

Shaman в своем объяснении уточнил, что эта песня прозвучала в новогоднюю на Первом канале сразу после обращения Владимира Путина.

"Объяснение дано мною собственноручно, эту песню я написал и пою, потому что я – русский", – заключил Shaman.

Ранее сообщалось, что концерты шоумена Александра Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили после обращений бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска.

В конце января один из участников записал от имени бойцов видеообращение с просьбой игнорировать концерты из-за высказываний артиста против проведения спецоперации на Украине.

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