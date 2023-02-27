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Швеция не продемонстрировала убедительных действий в области борьбы с терроризмом в рамках выполнения подписанного с Турцией меморандума, чтобы ее заявка на вступление в Североатлантический альянс была одобрена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу в ходе пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Анкаре напомнил, что третья встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии состоится в Брюсселе 9 марта.

Турецкая сторона считает, что собрание полезно организовать именно там, чтобы все коллеги по НАТО увидели прогресс выполнения меморандума и что Стокгольм пока что не выполнил свои обязательства.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что не верит в выполнение Швецией всех требований до встречи представителей трех стран.

На данный момент заявки Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не одобрили только два государства из 30 – Венгрия и Турция.

Ранее Чавушоглу заявил, что турецкие власти готовы продолжить переговоры с Швецией и Финляндией по вопросу их вступления в НАТО. По его словам, скорость принятия решения зависит от того, как быстро Стокгольм предпримет шаги, которые смогут убедить Анкару дать положительный ответ.

В прошлом году после начала СВО на Украине Швеция и Финляндия подали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в Альянс.

Швеции и Финляндии нужно выполнить условия для вступления в НАТО – МО Турции

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