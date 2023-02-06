Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции – СМИ

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Финляндия готова пройти процедуру вступления в Североатлантический альянс без Швеции в случае одобрения заявки Турцией и Венгрией. Об этом сообщает IltaLehti.

"Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции. Такая ситуация возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, но одна из стран оставит нератифицированным членство Швеции в оборонном альянсе", – говорится в сообщении.

Источники издания в сфере внешней политики Финляндии подтвердили подобное намерение страны.

В настоящее время совместное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поддержали 28 из 30 государств, имеющих право голоса.

В 2022 году на фоне конфликта на Украине Швеция и Финляндия подали генсеку НАТО заявки на вступление в блок, но Турция заблокировала этот процесс, выступив с требованиями к Хельсинки и Стокгольму объявить курдские организации террористическими.

Позже еще одним поводом для отказа со стороны Турции стала акция протеста шведского активиста по сожжению Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Однако на фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не имеет ничего против в вопросе вступления в НАТО Финляндии.



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