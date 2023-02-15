Столтенберг анонсировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО к осени

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны вступить в Североатлантический альянс к осени 2023 года, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, названные страны выполнили ранее поставленные требования со стороны Турции.

Генсек Альянса добавил, что протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс были подписаны всеми союзниками, кроме Турции. Власти страны могут подписать либо один, либо оба протокола сразу. В настоящее время их одобрили уже 28 стран.

Столтенберг отметил, что 16 февраля посетит Турцию. Целью его визита станет обсуждение членства Швеции и Финляндии в НАТО.

В 2022 году на фоне конфликта на Украине Швеция и Финляндия подали генсеку НАТО заявки на вступление в блок. Против включения этих стран в состав Североатлантического альянса выступила Турция.

Власти страны потребовали от Хельсинки и Стокгольма признать курдские организации террористическими. Впоследствии еще одним поводом для отказа со стороны Турции стала акция с сожжением Корана у турецкого посольства в столице Швеции.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не имеет ничего против в вопросе вступления в НАТО Финляндии. В самой Финляндии допустили, что могут продолжить включение в Альянс без Швеции.



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