Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Фото: AP/Darko Vojinovic

Сербия не планирует вступать в Североатлантический альянс, страна намерена и в дальнейшем придерживаться позиции военно-политического нейтралитета, заявил президент страны Александар Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет", – сказал он в ходе специального заседания сербского парламента.

Вучич подчеркнул, что действующие власти Сербии предпринимают усилия по строительству армии, в отличие от тех, кто занимался ее уничтожением.

Ранее сербский лидер заявил, что из-за спецоперации на Украине западные государства стали сильно давить на Сербию. По его словам, основной причиной этого давления стал отказ Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Кроме того, этому способствуют провокации со стороны непризнанного Косова.



Новости часа: Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине – Вучич

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