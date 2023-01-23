СВО на Украине стала причиной сильного давления Запада на Сербию – Вучич

Фото: ТАСС/Jason DeCrow/АР

Из-за спецоперации на Укране западные государства стали сильно давить на Сербию. Об этом рассказал сербский президент Александар Вучич в обращении в гражданам.

"В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации, а затем и из-за постоянных инцидентов, вызванных режимом [премьера непризнанного Косова Альбина] Курти", – цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что несмотря на слова политиков континента, Европа пребывает в состоянии войны.

В регионе обострилась ситуация после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Митинги граждан перешли в строительство баррикад на улицах.

В конце 2022 года президент попросил этнических сербов прекратить выступать на акциях против самопровозглашенных властей на севере Косова и убрать баррикады. Вучич заявил, что Сербия получила гарантии от США и ЕС, что никто не будет арестован.

Миссия НАТО в Косово отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!