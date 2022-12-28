Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку во время обострения в Косове

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку во время эскалации конфликта в Косово.

"Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает", – приводит его слова ТАСС.

Вучич также выразил благодарность руководству Китая и Индии.

"Спасибо им всем", – заявил президент Сербии.

В среду, 28 декабря, Вучич призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей на севере Косово и убрать баррикады.

Президент Сербии заявил о получении гарантий от США и Евросоюза, что никто из сербов в Косово, принявших участие в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться. Кроме того, сербские власти получили гарантии от сил безопасности Косово.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах.

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