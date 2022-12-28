Вучич призвал сербов в Косове убрать баррикады

Фото: ТАСС/AP/Visar Kryeziu

Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей на севере Косова и убрать баррикады. Об этом сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве страны Петар Петкович, которого цитирует Reuters.

Он подчеркнул, что Сербия получила гарантии от США и Евросоюза, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться.

Кроме того, сербские власти получили гарантии от сил безопасности Косове. По словам Петковича, они пообещали, что не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО KFOR и представителей местного населения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел в боевую готовность Вооруженные силы страны. Как заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сербская армия защитит суверенитет страны и сербов, где бы они ни жили.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах.

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